Система відеомоніторингу «Custody Records» дозволить попереджати факти неправомірних дій поліцейських та водночас захистить їх від можливих провокацій

Відтак уже зараз систему відеомоніторингу поступово вводять у кожному підрозділі поліції. Про це Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив сьогодні, 11 лютого.

Під час колегії Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що в поліції існують проблеми, котрі є особливо болючими:

«Це часом неправомірні дії з боку поліцейських стосовно громадян. І побороти цю проблему має «Custody Records» – система відеомоніторингу в підрозділах поліції. Неважливо, з яких причин ви там перебуваєте: на консультації, допиті чи вас затримали. Кожен ваш крок та дії поліцейських чітко фіксуватимуться камерами відеоспостереження. Ми вже зараз поступово вводимо «Custody Records» у кожному підрозділі поліції. І це однозначний позитив для обох сторін».

Глава відомства наголосив, що чіткий контроль сприятиме попередженню неналежної поведінки поліцейських щодо затриманих чи відвідувачів підрозділів поліції. Проте водночас це захистить і самих правоохоронців від можливих провокацій та навіть може допомогти врятувати життя.

«Яскравий приклад: завдяки відеоспостереженню у січні цього року в Житомирі працівник поліції врятував життя затриманому, який намагався вчинити самогубство. У Харкові затриманий заявив, що поліцейський штовхнув його і той розбив собі голову. Переглянувши відео, встановили, що затриманий самостійно наніс собі травми, щоби звинуватити поліцейських. Про це чомусь не заведено говорити, але випадки необґрунтованих звинувачень поліцейських трапляються нерідко», – зауважив Ігор Клименко.

Він додав, що в таких ситуаціях довести правоту правоохоронців складно, і в такому разі відеофіксація має допомогти встановити істину.

Нагадаємо, раніше Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що створення єдиного безпекового простору – один із пріоритетів діяльності Нацполіції.

Також повідомлялося, що впровадження «Custody Records» вивело систему забезпечення прав затриманих у державі на новий рівень.

Управління комунікації Національної поліції України