У Києві затримали чоловіка, який через помсту підпалив чужу автівку

Внаслідок події ніхто не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Тойота» на вулиці Відпочинку у Святошинському районі столиці. На адресу виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

По прибуттю правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили рештки пластмасових пляшок із запалюючою сумішшю, які направили на експертизу. Встановивши свідків події та переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна до злочину.

Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, працівники кримінальної поліції встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився раніше не судимий уродженець Хмельницької області, 1985 року народження, який у скоєному зізнався.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, за місцем мешкання затриманого слідчі провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили розпалювач вогню та одяг, в якому той був одягнений під час вчинення злочину:

«Чоловік нам зізнався, що після того, як йому не надали належної медичної допомоги в одній із лікарень, він вирішив помститися. На автостоянці закладу він побачив авто «Тойота» та вирішив, що машина належить лікареві, й підпалив її. Згодом з’ясувалося, що ця автівка не належала жодному із працівників лікарні. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва