На Закарпатті затримали «на гарячому» ще одного організатора незаконної переправи чоловіків через держкордон

Оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, у співпраці з військовослужбовцями Державної прикордонної служби припинили злочинну діяльність жителя Берегівщини, який налагодив канал незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками.

Жителя села Фертешолмаш правоохоронці затримали саме в момент переправи свого клієнта до сусідньої Угорщини.

За домовленою схемою організатор злочину доставив клієнта на своєму автомобілі до українсько-угорського кордону, де вони й були викриті правоохоронцями. Затримання проводилося за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення.

У фігуранта злочину поліцейські вилучили отриманий ним завдаток у сумі 3500 доларів США. Іншу половину грошей клієнт мав заплатити при безпосередньому перетині кордону.

Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.

У ході слідства поліцейські встановлюватимуть причетність до злочинної схеми інших осіб.

Поліція Закарпатської області