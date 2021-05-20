Прокуратура не дозволила зведення офісного комплексу поруч із Солом’янським ландшафтним парком
За сприяння Солом’янської окружної прокуратури міста Києва територіальній громаді міста Києва повернуто земельну ділянку вартістю 3,5 млн гривень по вул. Генерала Шаповала (колишня Механізаторів) у м. Києві.
Установлено, що рішенням Київської міської ради товариству передано в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування комплексу багатофункціонального призначення, готелю, офісних будівель та торговельних приміщень з підземним паркінгом.
Підставою для позову стало набуття права оренди на поза конкурентних засадах та знаходження спірної земельної ділянки в межах санітарно-захисної зони, де забороняється будівництво об`єктів, пов`язаних з постійним перебуванням людей.
Захищаючи порушені інтереси територіальної громади, прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про визнання незаконним та скасування вказаного рішення Київради, а також визнання недійсним договору оренди, який суд задовольнив.
Наразі рішення суду виконано.Tweet