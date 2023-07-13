У Києві перейменували ще 14 об’єктів

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У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів

Фото: у Києві перейменували ще 14 об’єктів (Getty Images)

У Шевченківському районі перейменували:

  • парк ім. О. С. Пушкіна – на парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова – на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

  • сквер Трудової Слави – на сквер імені Павла Горянського;
  • вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий – на провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий – на провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий – на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

  • провулок Ватутінський – на провулок Зазимський;
  • вулицю Маяковського – на вулицю Тараса Коваля;
  • вулицю Теодора Драйзера – на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

  • вулицю Травневу – на вулицю Качина;
  • вулицю Мініна – на вулицю Олександра Лазаревського;
  • вулицю Пожарського – на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

  • вулицю Совхозну – на вулицю Дунайську.
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