У Києві перейменували ще 14 об’єктів
У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У Шевченківському районі перейменували:
- парк ім. О. С. Пушкіна – на парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова – на сквер Літературний.
У Дарницькому районі:
- сквер Трудової Слави – на сквер імені Павла Горянського;
- вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий – на провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий – на провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий – на провулок Щучий.
У Деснянському районі:
- провулок Ватутінський – на провулок Зазимський;
- вулицю Маяковського – на вулицю Тараса Коваля;
- вулицю Теодора Драйзера – на вулицю Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі:
- вулицю Травневу – на вулицю Качина;
- вулицю Мініна – на вулицю Олександра Лазаревського;
- вулицю Пожарського – на вулицю Дмитра Багалія.
В Оболонському районі:
- вулицю Совхозну – на вулицю Дунайську.