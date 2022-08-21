У прикордонних громадах Київської області ввели нову заборону

У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Іванківської селищної ради Олега Берегового.