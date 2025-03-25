У столиці застілля завершилось різаниною

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт. У ході якого один із них спочатку розпилив газовий балончик, а потім ножем вдарив іншого у груди. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, а нападника слідчі затримали.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що із квартири на вулиці Мрії медики госпіталізували 31-річного місцевого мешканця. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, нарад патрульної поліції та оперативні працівники.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці затримали зловмисника, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що знайомі чоловіки у квартирі розпивали алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка і господар розпилив у бік гостя газовий балончик, а потім ножем вдарив його у груди. Поліцейські затримали 41-річного киянина та під час огляду місця події вилучили речовий доказ – ніж, який направили на проведення експертизи. Потерпілого з ножовим пораненням грудної клітини доставили до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва