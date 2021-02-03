Усі «справи Байдена-Порошенка» блискавично закриті — адвокат

Усі так звані “справи” проти президента США Джо Байдена та п’ятого президента України Петра Порошенка були блискавично закриті.

Про це під час пресконференції заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

“Справа “Байдена-Порошенка”, та яка знаходилась у провадженні в НАБУ, – ця справа остаточно померла. Але те, як вона розвивалася, дозволяє заглянути в кухню того, як приймаються рішення в Офісі генпрокурора і в ДБР”, – сказав Новіков.

Він нагадав, що раніше Деркач заявив, що в нього є компромат на п’ятого президента України Петра Порошенка, на тоді ще кандидата в президенти США Джо Байдена. У той же вечір він опублікував частину нарізаних звукозаписів. Генеральний прокурор Венедіктова відкрила по цих записах три кримінальних справи. На ранок президент Зеленський прокоментував це на своїй пресконференції, що він по суті у захваті від цієї ідеї.

“Наступні місяці виявилися дуже гарячими для тих, хто це все почав. Депутат Деркач потрапив до санкційних списків США як російський агент. Він зараз токсичний для всіх, і ніхто не хоче потрапити у його становище… З самого початку було очевидним, що ця ситуація шкодить відносинам між Україною та США. Але коли стало зрозумілим, що вона шкодить ще й особисто всім причетним особам, кардинально змінилося відношення всіх правоохоронних структур до цих справ”, – додав Новіков.

Він також нагадав, що 11 вересня 2020 року Печерський суд Києва прийняв рішення, яким змусило ДБР зареєструвати ще дві справи у тому ж ключі – справи “Порошенка-Байдена” – за заявою того ж Деркача.

“Це рішення було прийнято неймовірно швидко, 22 січня, коли президент Байден приступив до виконання обов’язків президента США. І за нашими даними, ці справи, які так швидко відкривали – вже закрито. У нас немає відповідних документів. Офіс генпрокурора послідовно йде лінією, що говорити про ці справи, як про справи проти Порошенка можна, але інформувати Порошенка та його адвокатів про їх перебіг чи, навіть, про їх закриття – нема потреби”, – заявив Новіков.

Як відомо, 20 травня 2020 року під час пресконференції президент Зеленський публічно прокоментував так звані “плівки Деркача”, заявивши, що Генпрокурор Ірина Венедіктова вже відкрила провадження. Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

“Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати”, – сказав Зеленський.

20 січня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак дивилися трансляцію інавгурації Джо Байдена разом із Тимчасовою Повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Нагадаємо, Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу у 2014 році – адвокат Головань.

Крім того, Головань заявив, що ДБР зареєструвалося за фейковою адресою, щоб продовжити незаконну співпрацю з Печерським судом.