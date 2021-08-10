В Киеве на месяц меняются маршруты движения троллейбусов (схема)

С 10 августа по 10 сентября будет внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 34, 44, 47.

Эти изменения связаны с капитальным ремонтом проспекта Героев Сталинграда. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на КП «Киевпастранс».

С 10 августа по 10 сентября движение троллейбусов на Героев Сталинграда на участке от ул. Степана Бандеры до ул. Александра Архипенко будет закрыто.

Движение троллейбусов будет организовано:

маршрут № 34 — ул. Северная — ул. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — ул. Александра Архипенко — ул. Иорданская — ул. Маршала Малиновского — ул. героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — ул. Северная (Для удобства пассажиров маршрутки присвоен номер 34-К);

маршрут № 44 — ул. Северная — ул. Героев Сталинграда — ул. героев Днепра — ул. Зои Гайдай — ул. Маршала Тимошенко — ул. Маршала Малиновского — ул. Иорданская — ул. Александра Архипенко (для

удобства пассажиров маршрутки присвоен номер 44-К);

маршрут № 47 — ул. Милославская — просп. Владимира Маяковского — просп. Романа Шухевича — Северный мост — ул. Степана Бандеры — ул. Елены Телиги (до ул. Дегтяревской). После открытия движения транспорта на развороте на пересечении просп. Степана Бандеры с ул. ивовой движение троллейбусов маршрута № 47 будет организовано от ул. Милославской до железнодорожной станции «Зенит». Для удобства пассажиров маршрутки присвоено номер 47-К.

Варвара Грекова