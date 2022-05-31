В Україні буде створено національне військове меморіальне кладовище

Верховна Рада сьогодні ухвалила рішення щодо створення в Україні Національного військового меморіального кладовища.

Про цеповідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища (№ 4225).

«Законопроектом передбачено створення Національного військового меморіального кладовища та визначення особливостей його правового статусу на законодавчому рівні», — повідомив Мельничук у Telegram.

Як повідомляли у Мінрегіоні, на кладовищі почесно ховатимуть та здійснюватимуть перепоховання борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли або загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Це буде архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці у Київській області. Оскільки воно належатиме до об’єкту права державної власності, його неможливо буде приватизувати чи здати в оренду.

Будівництво, утримання та охорона території кладовища відбуватиметься за рахунок держбюджету. Також за державний кошт покриватимуться витрати на поховання.

Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначатиме Кабінет міністрів України, який також затверджуватиме зразки намогильних споруд та меморіальних табличок, які розміщуватимуться на ньому.

На кладовищі не можуть бути поховані керівники комуністичної партії та вищих органів влади та управління СРСР, УРСР та інших союзних республік, а також працівники радянських органів державної безпеки всіх рівнів. Однак обмеження не стосуються людей, які захищали незалежність, суверенітет України та брали участь в АТО та ООС.

Подібні військові кладовища існують в США, Канаді, Франції та Польщі.