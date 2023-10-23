В Україні ліквідують заочну форму навчання:

Федоров розповів про кардинальну реформу освіти

В Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони будуть вибирати, скільки вчитися, які предмети цікаві і навіть зможуть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання.

Ключові тези реформи він описав у своєму Telegram.

Студенти за контрактом можуть регулювати терміни навчання. Наприклад, прискорити навчання і завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Або навпаки – отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо студенти працюють або хочуть приділити більше уваги певним предметам.

“Вибір спеціальності після першого або другого курсу. У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу і можливостей визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1-2 роки вивчаєте загальні предмети, далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі”, – сказано в повідомленні.

Дистанційне навчання буде введено замість заочного або вечірнього.

“Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання – радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе більш ефективно, ніж покупка дипломів і освіта “для галочки”, – додав Федоров. // УНІАН