В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
Цього місяця уряд України вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтак ПДР стали більш наближені до стандартів Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.
За даними правоохоронців, зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Що змінилось?
Дені ходові вогні мають бути ввімкнені постійно
Раніше, з метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
Тепер такий часовий проміжок скасовано, а зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.
Практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн.
За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%.
Діти в авто
Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини – 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.
“Використання дитячих утримуючих систем – це не лише пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров’я, але й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи отримає менш серйозні травми”, – пояснили правоохоронці.
Їзда на автомагістралях
На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками:
- 5.42.1,
- 5.42.2,
- 5.42.3,
- 5.43
- 6.15;
Зміни для водіїв у 2023 році
Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.
Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.
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