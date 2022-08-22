“Вибачте про*бали”. Агентство Banda визнало що вийшо кепсько з придуманим жестом привітання

Спочатку пост про ініціативу рекламщики Banda опублікували в Instagram, разом з фотографіями артистів і глави Мінкульту, та закликали людей приєднуватися до флешмобу і використовувати цей жест: «Це просто: складаєте пальці, робите фото, додаєте хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладаєте у соцмережі».

Частина користувачів соцмереж відзначила, що в Україні вже існує жест, який означає тризуб — це підняті догори вказівний, середній та безіменний пальці, зазначає hromadske. Такий, наприклад, використовував політик В’ячеслав Чорновіл.

Після критики Banda видалила свій пост і натомість опублікувала новий, в якому відповіла на обурення людей. В агентстві кажуть, що хотіли створити «безпечний жест для усіх територій України».

«Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у підконтрольних росії українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій», — йдеться у заяві.

Там також наголосили, що жестовою мовою це буква «Н», що символізує незалежність.

Згодом, після нищівної критики, додали ще один пост:

“Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено.“