Як безпечно кермувати влітку: поради для водіїв

Довго їхали без зупинок, мало спали чи стомилися, почуваєтеся виснажливо чи сонливо? Зупиніться і почитайте наші поради

Пам’ятайте, що втомлений водій — це джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Коли водій засинає за кермом — наслідки непередбачувані і можуть закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших учасників дорожнього руху.

Що ж робити, щоб не заснути за кермом:

добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);

уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;

перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;

підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;

тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;

робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;

під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?

ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);

ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;

не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;

руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу;

Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно на узбіччя.

Пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном.

Безпечних поїздок і бережіть себе.

Патрульна поліція України