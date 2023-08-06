Як безпечно кермувати влітку: поради для водіїв
Довго їхали без зупинок, мало спали чи стомилися, почуваєтеся виснажливо чи сонливо? Зупиніться і почитайте наші поради
Пам’ятайте, що втомлений водій — це джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Коли водій засинає за кермом — наслідки непередбачувані і можуть закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших учасників дорожнього руху.
Що ж робити, щоб не заснути за кермом:
- добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
- уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
- перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
- підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
- тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
- робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
- під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.
Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?
- ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);
- ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;
- не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;
- руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу;
Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно на узбіччя.
Пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном.
Безпечних поїздок і бережіть себе.