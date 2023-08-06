Як безпечно кермувати влітку: поради для водіїв

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Довго їхали без зупинок, мало спали чи стомилися, почуваєтеся виснажливо чи сонливо? Зупиніться і почитайте наші поради

Пам’ятайте, що втомлений водій — це джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Коли водій засинає за кермом — наслідки непередбачувані і можуть закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших учасників дорожнього руху.

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Що ж робити, щоб не заснути за кермом:

  • добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
  • уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
  • перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
  • підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
  • тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
  • робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
  • під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?

  • ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);
  • ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;
  • не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;
  • руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу;

Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно на узбіччя.

Пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном.

Безпечних поїздок і бережіть себе.

Патрульна поліція України

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