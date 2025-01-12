Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК
Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України, місце проживання чи реєстрації людини не має значення
Українцям роз’яснили, як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК. Для цього передбачена подача скарги у паперовій або електронній формі протягом 40 днів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Центр оцінювання функціонального стану особи:
- здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;
- перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;
- розглядає скарги на рішення експертних команд.
Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України, місце проживання чи реєстрації людини не має значення. До їх складу входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров’я.
Однак виникають випадки, коли людина не погоджується з висновком експертної групи. Для таких випадків розроблено процедуру оскарження висновку.
Подати скаргу можна:
- у паперовій формі – надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;
- в електронній формі – звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.
Строк подання скарги – 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).
Результати розгляду скарги:
- підтвердження оскаржуваного рішення;
- скасування оскаржуваного рішення;
- формування нового рішення.