Зачем нужно страхование недвижимости и каким оно бывает
Страхование – способ защитить свои финансы в непредвиденных ситуациях. Предоставляется путем заключения договора со специализированной компанией. В нем прописываются все моменты по сотрудничеству. При наступлении страхового случая, предусмотренного документом, клиент получает денежное возмещение в установленном заранее размере. Застраховать можно не только жизнь и здоровье, но и имущество.
Оформление полиса на недвижимость предполагает возмещение убытков, связанных с порчей, кражей, повреждением объекта. Это может быть квартира, коммерческое или жилое здание (любая конструкция с инженерными коммуникациями). Страхуют также внутреннюю отделку (встроенные светильники, натяжные потолки), мебель, бытовую технику, ковры, земельные участки.
Для чего это нужно
Страхование недвижимости предполагает возмещение убытков, нанесенных объекту вследствие таких факторов:
- пожар, стихийное бедствие;
- взрыв бытового газа;
- затопление соседями;
- повреждения, вызванные поджогом, кражей, хулиганством со стороны третьих лиц;
- наезд транспорта, падение тяжелого объекта (к примеру, обломки самолета) с высоты.
Есть возможность застраховать ответственность за собственные действия http://www.tig.com.ua/dlya_vas/straxovanie_imushhestva/. Например, если была затоплена квартира соседей. Эта услуга особенно полезна для:
- тех, кто часто ездит в путешествия;
- сдающих жилье в аренду;
- владельцев сезонных квартир (например, расположенных в курортной зоне и сдаваемых только летом, а большую часть года пустующих).
Объект считается рисковым, если находится в сейсмологически опасной зоне, рядом с трубопроводами, тепловыми магистралями, аэропортами. Именно такие квартиры и дома чаще всего страдают от стихийных бедствий, связанных с авариями, плохими погодными условиями, прочими факторами.
Особенности оформления
Каждая страховая компания разрабатывает свои условия для полисов на недвижимость. Стандартный срок – от 1 месяца до года. При расчете стоимости учитывают время действия, год постройки и степень изношенности дома или здания, где находится квартира или офис, расположение. Берут во внимание рыночную и оценочную цены конкретной недвижимости.
Стоимость повышается при наличии множества факторов риска. Например, тариф увеличится, если в квартире или доме нет охранной сигнализации, не установлены металлопластиковые окна или бронированные двери.
Нельзя страховать недвижимость, если она:
- находится в аварийном состоянии;
- расположена в зоне активного военного конфликта;
- арестована по каким-то причинам;
- подлежит конфискации;
- по решению властей должна быть снесена.
На квартиры чаще всего оформляют полис с пунктами, касающимися затопления и взрыва газа. Для загородных домов актуальна защита от пожаров, стихийных бедствий.
Какие есть разновидности
Компании предлагают несколько вариантов страхования недвижимости:
- утрата в связи с частичным или полным разрушением. Есть и расширенные программы, включающие бытовые риски;
- ремонт. Возмещение расходов, связанных с повреждением внутренней отделки;
- гражданская ответственность. Это компенсация расходов в связи с затоплением квартиры соседей;
- ипотека. В случае потери кредитного имущества, утраты должником трудоспособности или его смерти страхования компания направляет деньги на погашение банковского долга.
Последний вид полиса часто оформляют сразу при заключении ипотечного договора.Tweet