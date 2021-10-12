Зачем нужно страхование недвижимости и каким оно бывает

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Страхование – способ защитить свои финансы в непредвиденных ситуациях. Предоставляется путем заключения договора со специализированной компанией. В нем прописываются все моменты по сотрудничеству. При наступлении страхового случая, предусмотренного документом, клиент получает денежное возмещение в установленном заранее размере. Застраховать можно не только жизнь и здоровье, но и имущество.

Оформление полиса на недвижимость предполагает возмещение убытков, связанных с порчей, кражей, повреждением объекта. Это может быть квартира, коммерческое или жилое здание (любая конструкция с инженерными коммуникациями). Страхуют также внутреннюю отделку (встроенные светильники, натяжные потолки), мебель, бытовую технику, ковры, земельные участки.

Зачем нужно страхование недвижимости Для чего это нужно

Страхование недвижимости предполагает возмещение убытков, нанесенных объекту вследствие таких факторов:

  • пожар, стихийное бедствие;
  • взрыв бытового газа;
  • затопление соседями;
  • повреждения, вызванные поджогом, кражей, хулиганством со стороны третьих лиц;
  • наезд транспорта, падение тяжелого объекта (к примеру, обломки самолета) с высоты.

Есть возможность застраховать ответственность за собственные действия http://www.tig.com.ua/dlya_vas/straxovanie_imushhestva/. Например, если была затоплена квартира соседей. Эта услуга особенно полезна для:

  • тех, кто часто ездит в путешествия;
  • сдающих жилье в аренду;
  • владельцев сезонных квартир (например, расположенных в курортной зоне и сдаваемых только летом, а большую часть года пустующих).

Объект считается рисковым, если находится в сейсмологически опасной зоне, рядом с трубопроводами, тепловыми магистралями, аэропортами. Именно такие квартиры и дома чаще всего страдают от стихийных бедствий, связанных с авариями, плохими погодными условиями, прочими факторами.

страхование недвижимости Особенности оформления

Каждая страховая компания разрабатывает свои условия для полисов на недвижимость. Стандартный срок – от 1 месяца до года. При расчете стоимости учитывают время действия, год постройки и степень изношенности дома или здания, где находится квартира или офис, расположение. Берут во внимание рыночную и оценочную цены конкретной недвижимости.

Стоимость повышается при наличии множества факторов риска. Например, тариф увеличится, если в квартире или доме нет охранной сигнализации, не установлены металлопластиковые окна или бронированные двери.

Нельзя страховать недвижимость, если она:

  • находится в аварийном состоянии;
  • расположена в зоне активного военного конфликта;
  • арестована по каким-то причинам;
  • подлежит конфискации;
  • по решению властей должна быть снесена.

На квартиры чаще всего оформляют полис с пунктами, касающимися затопления и взрыва газа. Для загородных домов актуальна защита от пожаров, стихийных бедствий.

Какие есть разновидности

Компании предлагают несколько вариантов страхования недвижимости:

  • утрата в связи с частичным или полным разрушением. Есть и расширенные программы, включающие бытовые риски;
  • ремонт. Возмещение расходов, связанных с повреждением внутренней отделки;
  • гражданская ответственность. Это компенсация расходов в связи с затоплением квартиры соседей;
  • ипотека. В случае потери кредитного имущества, утраты должником трудоспособности или его смерти страхования компания направляет деньги на погашение банковского долга.

Последний вид полиса часто оформляют сразу при заключении ипотечного договора.

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