Зачем нужно страхование недвижимости и каким оно бывает

Страхование – способ защитить свои финансы в непредвиденных ситуациях. Предоставляется путем заключения договора со специализированной компанией. В нем прописываются все моменты по сотрудничеству. При наступлении страхового случая, предусмотренного документом, клиент получает денежное возмещение в установленном заранее размере. Застраховать можно не только жизнь и здоровье, но и имущество.

Оформление полиса на недвижимость предполагает возмещение убытков, связанных с порчей, кражей, повреждением объекта. Это может быть квартира, коммерческое или жилое здание (любая конструкция с инженерными коммуникациями). Страхуют также внутреннюю отделку (встроенные светильники, натяжные потолки), мебель, бытовую технику, ковры, земельные участки.

Для чего это нужно

Страхование недвижимости предполагает возмещение убытков, нанесенных объекту вследствие таких факторов:

пожар, стихийное бедствие;

взрыв бытового газа;

затопление соседями;

повреждения, вызванные поджогом, кражей, хулиганством со стороны третьих лиц;

наезд транспорта, падение тяжелого объекта (к примеру, обломки самолета) с высоты.

Есть возможность застраховать ответственность за собственные действия http://www.tig.com.ua/dlya_vas/straxovanie_imushhestva/. Например, если была затоплена квартира соседей. Эта услуга особенно полезна для:

тех, кто часто ездит в путешествия;

сдающих жилье в аренду;

владельцев сезонных квартир (например, расположенных в курортной зоне и сдаваемых только летом, а большую часть года пустующих).

Объект считается рисковым, если находится в сейсмологически опасной зоне, рядом с трубопроводами, тепловыми магистралями, аэропортами. Именно такие квартиры и дома чаще всего страдают от стихийных бедствий, связанных с авариями, плохими погодными условиями, прочими факторами.

Особенности оформления

Каждая страховая компания разрабатывает свои условия для полисов на недвижимость. Стандартный срок – от 1 месяца до года. При расчете стоимости учитывают время действия, год постройки и степень изношенности дома или здания, где находится квартира или офис, расположение. Берут во внимание рыночную и оценочную цены конкретной недвижимости.

Стоимость повышается при наличии множества факторов риска. Например, тариф увеличится, если в квартире или доме нет охранной сигнализации, не установлены металлопластиковые окна или бронированные двери.

Нельзя страховать недвижимость, если она:

находится в аварийном состоянии;

расположена в зоне активного военного конфликта;

арестована по каким-то причинам;

подлежит конфискации;

по решению властей должна быть снесена.

На квартиры чаще всего оформляют полис с пунктами, касающимися затопления и взрыва газа. Для загородных домов актуальна защита от пожаров, стихийных бедствий.

Какие есть разновидности

Компании предлагают несколько вариантов страхования недвижимости:

утрата в связи с частичным или полным разрушением. Есть и расширенные программы, включающие бытовые риски;

ремонт. Возмещение расходов, связанных с повреждением внутренней отделки;

гражданская ответственность. Это компенсация расходов в связи с затоплением квартиры соседей;

ипотека. В случае потери кредитного имущества, утраты должником трудоспособности или его смерти страхования компания направляет деньги на погашение банковского долга.

Последний вид полиса часто оформляют сразу при заключении ипотечного договора.