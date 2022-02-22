Анализ изображений компьютерной томографии и искусственный интеллект спасут больше пациентов с коронавирусом

Рентген легких и компьютерная томография играют важную роль в лечении пациентов с COVID-19, но тут важны знания о том, как следует интерпретировать полученные рентгеновские изображения. Теперь исследователи и сотрудники специализированных клиник, используя анализ изображений и искусственный интеллект, получают новый опыт оценивать рентгеновские снимки для улучшения ситуации с уходом за больными.

У пациентов с Covid-19 (SARS-CoV-2) развивается вирусная пневмония с кашлем, лихорадкой и, возможно, гипоксией, отмечают специалисты Центра компьютерной томографии «Доктор Филин». Компьютерная томография часто выявляет двусторонние легочные инфильтраты.

Легкие — один из органов, наиболее сильно пострадавших от нового коронавируса. В то же время здравоохранение и исследователи видят разницу между тем, что показывает рентген, и тем, что на самом деле чувствует пациент.

Ситуацию не улучшает интенсивная терапия, подверженная сильным нагрузкам, где каждый врач несет ответственность за большее количество пациентов, чем обычно. На этом этапе возникают вопросы типа «Когда уход может продолжаться в прежнем режиме, когда его необходимо усилить?».

Исследования показывают, что ИИ может отличить Covid-19 от других типов пневмонии. «Наша цель — еще больше повысить точность диагностики», — говорят исследователи.

Как ИИ обучают диагностике легких

База данных основывается, среди прочего, на отзывах опытных специалистов в этой области, так называемых торакальных рентгенологов. Как только база данных будет создана, исследователи приступят к разработке программного обеспечения и алгоритмов искусственного интеллекта, которые смогут распознавать различные диагнозы легких.

ИИ учат обнаруживать новые закономерности на изображениях, которые лучше соответствуют состоянию пациента. Исследователи стремятся повысить точность прогноза перед переводом пациента в реанимацию. Цель состоит в том, чтобы искусственный интеллект оценивал рентгеновские изображения, и способствовал выбору наилучшего уровня медицинской помощи и более точному управлению лечением», — говорит торакальный рентгенолог.

Он добавляет, что covid-19 — это совершенно новая болезнь, которую нужно изучать и изучать. Поскольку для его лечения разрабатываются лекарства, также необходимы инструменты для оценки того, насколько хорошо лекарства работают.

Показания к томографии легких

Томография легких должна быть выполнена каждому больному, у которого рентгенологическая картина не позволяет диагностировать заболевание. Это самый быстрый метод визуальной диагностики, но он также используется для оценки хода терапии. Выбирать его стоит при пневмокониозе и саркоидозе, воспалении паренхимы легкого, эмфиземе легких, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и легочном фиброзе, а также при заболевании covid-19. Её также проводят у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) для оценки состояния органа во время проводимого лечения или для проверки развития заболевания.

Показанием для томографии легких также является активное курение. Традиционный рентген не дает такого четкого изображения, как компьютерная томография. Таким образом, с помощью КТ есть шанс выявить потенциальные опухолевые изменения до того, как они достигнут высокой стадии прогрессирования. Томографию легких применяют также при подозрении на метастазы новообразований.