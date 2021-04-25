Журналісти з’ясували, який транспорт задекларували обласні податківці (інфографіка)

Раніше «Слово і діло» вивчило декларації керівників обласних прокуратур і підготувало інфографіку з автопарком кожного посадовця. Тепер проаналізували, які транспортні засоби мають керівники обласних податкових служб.

Так, очільник Запорізької податкової Роман Афонов задекларував три мотоцикли 2 Honda і Harley-Davidson, крім того зазначив три автівки:

BMW F48 X1, 2018 р. в.

Audi A6, 2012 р. в.

BMW 318D, 2017 р. в.

А от керівник податкової Полтавщини Олександр Лавров має у своїй власності п’ять автівок та один причіп.

Таку ж саму кількість машин задекларував і головний податківець Тернопільщини Михайло Яцина. Цікаво, що всі автівки чиновника перебувають у власності дружини.

Тим часом у Харківській області головний податківець Артем Єфремов зазначив у декларації три автівки — Hyunday Sonata, 2011 р. в., Fiat Nuovo Dublo, 2012 р. в. та Volkswagen CC. 2014 р. в.

Начальниця столичної податкової Злата Лагутіна своєю чергою задекларувала чотири автівки, дві з яких належать чоловікові.

Toyota Camry, 2012 р. в.

Mazda CX-7, 2007 р. в.

Lexus CX460, 2010 р. в.

УАЗ 469Б,1982 р. в.

Інші податківці задекларували по дві-три автівки, а от автопарків із десятком машин немає у жодного обласного очільника податкової. // Вартові еспресо