Букмекеры спрогнозировали результаты поединков после повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Жеребьевка последних 1/8 финала матчей Лиги Чемпионов (наконец-то!) завершена, и европейские футбольные фанаты готовятся к грандиозным матчам в 2022 году. К сожалению, украинские команды бесславно заняли последние места в своих группах, не выиграв ни одной встречи.

Лондонский «Челси» будет отстаивать завоёванный в прошлом году титул, и, несмотря на то, что некоторые гранды потерпели крах в групповом этапе, все еще есть сильные соперники, чем в любой предыдущей итерации соревнований. Тем кто делает ставки на спорт, будет интересно узнать кто фаворит и какие команды могут получить разочарование, по мнению букмекеров в 1/8 финале ЛЧ в феврале-марте 2022 года?

«Бавария» — «Зальцбург»

Мюнхенская «Бавария» в любом случае рассчитывала бы на свои шансы обыграть «Атлетико Мадрид», который выпал в неудавшейся жеребьевке, но нет никаких сомнений в том, что Red Bull Salzburg — более благоприятная встреча для Юлиана Нагельсманна в его первой игре в плей-офф на посту тренера в Баварии.

«Бавария» должна очень плохо играть, чтобы их австрийские соперники могли справиться с ними в новом году, и это было бы одним из самых больших сюрпризов в истории последних соревнований, если баварцы не попадут в четвертьфинал.

Впервые за 21 год австрийская команда будет участвовать в плей-офф Лиги чемпионов. Даже если им удастся удержать звездного нападающего Карима Адейеми в январском трансферном окне, победа над чемпионами Бундеслиги, вероятно, будет слишком сложной задачей для самой молодой команды в турнире.

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

Будь то «Вильярреал», «Спортинг» или любой из четырех других возможных соперников «Манчестер Сити», с которыми мог бы столкнуться этот клуб в 1/8 финала, чемпионы Премьер-лиги были уверены в прогрессе. В настоящий момент они поедут в Лиссабон, где проведут первый матч плей-офф в европейском сезоне, поскольку команда Пепа Гвардиолы надеется пойти на шаг дальше, чем в прошлом сезоне, и впервые выиграть турнир.

«Спортинг» был бы вполне доволен тем жребием который отменили, когда им выпало сыграть в паре с «Ювентусом», но новая жеребьевка значительно усложнила жизнь чемпионам Португалии.

Вместо этого им предстоит сразиться с «Манчестер Сити» в 1/8 финала, и хотя Рубен Аморим до сих пор добился больших успехов в Лиссабоне, победа над Пепом Гвардиолой сейчас кажется слишком большим шагом.

«Бенфика» — «Аякс»

Уже дважды обыграв «Спортинг» на групповых этапах, «Аякс» снова столкнется с португальским соперником. Официальные «темные лошадки» Лиги чемпионов этого года теперь будут сильными фаворитами на выход в четвертьфинал, поскольку Эрик тен Хаг планирует еще один глубокий прорыв в главном клубном турнире Европы.

«Бенфика» наверняка почувствует, что у них больше шансов обыграть «Аякс», чем у «Реала» после повторной жеребьевки, но для команды Хорхе Жезуса по-прежнему будет видимо сложно выйти в четвертьфинал. И хотя они почувствовали некоторую уверенность, выбив «Барселону» на групповых этапах, и теперь будут надеяться, что команда Эрика тен Хага не сможет поддерживать свою сумасшедшую форму которую они продемонстрировали на групповом этапе, выиграв все встречи. Но наверное ни одна букмекерская контора не даст никому из этих соперников явного преимущества.

«Челси» — «Лилль»

Перед жеребьевкой у «Челси» было всего четыре возможных соперника в 1/8 финала: мюнхенская «Бавария», «Реал Мадрид», «Аякс» или «Лилль». Таким образом, получив «Лилль» не один, а два раза был исключительной удачей для действующих чемпионов, и Томас Тухель и его игроки будут стремиться воспользоваться этим в новом году.

Для этого им придется вырваться из легкого дисбаланса, в котором они сейчас оказались, но большинство признаков указывает на то, что «синие» снова попадут в четвертьфинал Лиги чемпионов.

У «Лилля» шансов победить действующих обладателей трофея в 2022 году, скорее всего, не удастся.

«Атлетико Мадрид» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» получил в первой версии жеребьевки ПСЖ, но после того как жеребьевка была повторена, противник ом стал «Атлетико Мадрид».

Ральф Рангник будет надеяться, что его игроки намного лучше освоят его методы к тому моменту, когда они начнут встречу на Wanda Metropolitano в конце февраля, и если они это сделают, то у них будет отличный шанс не только добиться прогресса, но и, возможно, пройти дальше в соревнованиях.

«Атлетико Мадрид», возможно, сейчас играет не так хорошо, как в предыдущие сезоны под руководством Диего Симеоне, но они по-прежнему будут лелеять свои шансы нокаутировать «Манчестер Юнайтед» гораздо больше, чем они бы это сделали с «Баварией» после первоначальной аннулированной жеребьевки.

«Вильярреал» — «Ювентус»

Выведя «Челси» на первое место в своей группе, «Ювентус» избежал сильнейших сопернико, оставшихся на турнире, и сыграет в матче 1/8 финала с «Вильярреалом» в качестве фаворита.

Однако они будут осознавать опасности, которые приходят с чрезмерной самоуверенностью, после того как неожиданно проиграли «Порту» на том же этапе соревнований прошлого сезона, и поэтому их место в четвертьфинале не предрешено.

«Вильярреал» выглядит одним из наиболее незаметных победителей после фиаско с жеребьевкой: «Желтая подводная лодка» перешла от «Манчестер Сити» к «Ювентусу» за три часа.

Подопечные Унаи Эмери временами производили впечатление на групповых этапах, и, учитывая недавнюю мгру «Юве», победители Лиги Европы оценят свои шансы устроить сюрприз в новом году.

«Интер» — «Ливерпуль»

Хотя «Ливерпулю» все же следует обыграть «Интер», и хотя они никогда открыто не признают этого, «красные», вероятно, предпочли бы первоначальный жребий, чтобы остаться в в паре с Red Bull Salzburg.

Тем не менее, команда Юргена Клоппа сейчас является одной из сильнейших команд в мировом футболе, и, если предположить, что у них не будет кризиса в середине сезона, как в сезоне 2020/21, у них будет достаточно всего, чтобы одолеть итальянских чемпионов.

«Интер» впервые за десятилетие находится в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя «Нерадзурри» хорошо играли с «Реалом» на групповых этапах, они оба раза проиграли, и Симоне Индзаги нужно будет извлечь уроки из этих игр, чтобы его команда могла соревноваться с командой «Энфилда».

«Пари Сен-Жермен» — «Реал»

«Реал» уже заявил, что его включение в повторную жеребьевку было «скандалом», поскольку их пара с «Бенфикой» была подтверждена еще до того, как произошли технические трудности, которые преследовали первоначальную жеребьевку.

Таким образом, выступление в паре с «Пари Сен-Жермен» — одной из двух несеянных команд, которых хотели избежать все сеяные, — совсем не удастся в Сантьяго Бернабеу.

В то время как основное внимание после отмены первой жеребьевки было обращено на «Реал Мадрид», следует сказать, что «ПСЖ» также может быть недоволен тем, что теперь ему придется столкнуться с «Лос-Бланкос», а не с их первоначальным оппонентом «Манчестер Юнайтед».

Конечно, команда Карло Анчелотти сейчас выглядит более сложной задачей, чем красные дьяволы, хотя, если Маурисио Почеттино сможет получить свой звездный состав в ближайшие недели, французские гиганты все же могут оказаться неудержимыми в плей-офф. Однако это большое «если».