Евро-2020: Нидерланды обыграли Австрию и уже вышли в плей-офф. Украине достаточно сыграть последний матч вничью

В Амстердаме (Нидерланды) состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Австрии. Встреча завершилась победой голландцев со счетом 2:0.

В составе нидерландской команды забивали Мемфис Депай (пенальти) и Дензел Дюмфрис, отмечает Sport24.

Нидерланды — Австрия. Онлайн Отличились Мемфис Депай и Дензел Думфрис.

Благодаря этой победе голландцы набрали в группе С 6 очков и досрочно вышли в плей-офф Евро. Австрийцы находятся на 3-й позиции.

В последнем туре группового этапа Нидерланды сыграют с Северной Македонией, а австрийцы с украинцами оспорят между собой 2-е и 3-е место в группе. Украине достаточно сыграть вничью.

Турнирное положение команд группы C:

1. Нидерланды — 6 очков (2 матча),

2. Украина– 3 (2),

3. Австрия– 3(2),

4. Северная Македония — 0 (2).

Голландия — Австрия 2:0



Голы: Мемфис Депай, пенальти, 11 (1:0); Дензел Дюмфрис, 67 (2:0).

Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Роон, Ф. (Гравенберг, 74) де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 65), Вегхорст (Мален, 64), Вейналдум, Депай (Де Йонг, 82).

Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер (Онисиво, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллитч, 62), Забитцер, Грегорич (Каладжич, 61), Баумгартнер (Лазаро, 70).