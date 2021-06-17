Евро-2020: Нидерланды обыграли Австрию и уже вышли в плей-офф. Украине достаточно сыграть последний матч вничью
В Амстердаме (Нидерланды) состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Австрии. Встреча завершилась победой голландцев со счетом 2:0.
В составе нидерландской команды забивали Мемфис Депай (пенальти) и Дензел Дюмфрис, отмечает Sport24.
Нидерланды — Австрия. Онлайн
Благодаря этой победе голландцы набрали в группе С 6 очков и досрочно вышли в плей-офф Евро. Австрийцы находятся на 3-й позиции.
В последнем туре группового этапа Нидерланды сыграют с Северной Македонией, а австрийцы с украинцами оспорят между собой 2-е и 3-е место в группе. Украине достаточно сыграть вничью.
Турнирное положение команд группы C:
1. Нидерланды — 6 очков (2 матча),
2. Украина– 3 (2),
3. Австрия– 3(2),
4. Северная Македония — 0 (2).
Голландия — Австрия 2:0
Голы: Мемфис Депай, пенальти, 11 (1:0); Дензел Дюмфрис, 67 (2:0).
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Роон, Ф. (Гравенберг, 74) де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 65), Вегхорст (Мален, 64), Вейналдум, Депай (Де Йонг, 82).
Австрия: Бахманн, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер (Онисиво, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллитч, 62), Забитцер, Грегорич (Каладжич, 61), Баумгартнер (Лазаро, 70).