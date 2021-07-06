Евро-2020: сборная Италии по пенальти обыгрывает Испанию и первой выходит в финал
Сборная Италии стала первым финалистом ЕВРО-2020! В полуфинале итальянцы выиграли серию пенальти у игроков из Испании. Основное и дополнительное время завершились вничью 1: 1.
Италия — Испания 1:1 (4:2 – по пен.)
Фото: УЕФА
Голы: Кьеза, 60 — Мората, 81.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 74) — Барелла (Локателли, 86), Жоржиньо, Верратти (Пессина, 74) — Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 86).
Испания: Симон — Аспиликуэта (М. Льоренте, 86), Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 109), Альба — Коке (Родри, 70), Бускетс (Тиаго, 106), Педри — Оярсабаль (Морено, 70), Ольмо, Ф. Торрес (Мората, 62).
Предупреждения: Толой, Бонуччи — Бускетс