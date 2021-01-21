Гид потребителя: Правила безопасной езды на велосипеде по городу

Велосипед – удобный и полезный вид транспорта, ведь во время поездки улучшается кровообращение, одновременно тренируются мышцы ног, рук, груди, спины и живота. Но чтобы катание на двухколесном друге приносило исключительно позитивные эмоции без негативных последствий, важно знать и придерживаться определенных рекомендаций. Каких именно – напоминают эксперты компании АЛЛО.

Общие правила безопасности для велосипедиста

Их соблюдение обязательно, только так вы сможете сохранить здоровье и избежать проблем:

Всегда надевайте удобный шлем, который защищает от повреждений головы. Желательно также использовать специальные очки. Во время катания откажитесь от прослушивания музыки в наушниках, чтобы не отвлекаться от обстановки на дороге. Не превышайте скорость движения. Последняя зависит от опыта человека, состояния трассы. Прочно держитесь за руль руками, не отпуская его во избежание потери управления транспортным средством. Не садитесь вдвоем на велосипед, если его элементы не рассчитаны на такую нагрузку. Четко соблюдайте все правила дорожного движения, не нарушайте их. Не используйте предметы, свисающие с руля: они рискуют попасть в спицы, вызвать неконтролируемый поворот. Нельзя садиться на велосипед после употребления лекарств, оказывающих влияние на реакцию и координацию движений. Обращайте внимание на дорогу: из-за ям, рытвин, водосточных решеток нередко возникают опасные для здоровья и жизни ситуации.

Безопасность на автодорогах

Здесь следует быть особо внимательными. Помните, что велосипедистов можно легко не увидеть на дороге, они менее заметны, чем мотоциклисты и машины. Поэтому необходимо использовать габаритные огни, звонки, надевать специальную светоотражающую одежду. Еще важно уметь останавливать транспортное средство в любой момент.

Любите кататься в определенных локациях, но они расположены далеко от вашего дома? Сделайте ставку на безопасность – приобретите складной велосипед, который легко поместится в багажник машины и позволит насладиться комфортной ездой без необходимости рисковать. В сложенном виде его также можно перевозить в общественном транспорте.

Катание в дождливую погоду

По возможности избегайте перемещения на велосипеде во время ливня, его погружения в воду. Влага сокращает срок службы элементов транспортного средства, может даже выводить их из строя. Кроме того, в условиях повышенной влажности тормоза работают менее эффективно, ухудшается сцепление с поверхностью, что представляет опасность для человека. Да и видимость оставляет желать лучшего.

Эксперты напоминают, что необходимо систематически проверять велосипед на выявление следов нагрузок. Они могут вызвать непредвиденное разрушение средства, привести к потере управления и аварийным ситуациям. Только так вы можете быть уверены в абсолютной безопасности двухколесного друга, наслаждаться комфортной ездой в свое удовольствие!