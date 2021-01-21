Гид потребителя: Правила безопасной езды на велосипеде по городу
Велосипед – удобный и полезный вид транспорта, ведь во время поездки улучшается кровообращение, одновременно тренируются мышцы ног, рук, груди, спины и живота. Но чтобы катание на двухколесном друге приносило исключительно позитивные эмоции без негативных последствий, важно знать и придерживаться определенных рекомендаций. Каких именно – напоминают эксперты компании АЛЛО.
Общие правила безопасности для велосипедиста
Их соблюдение обязательно, только так вы сможете сохранить здоровье и избежать проблем:
- Всегда надевайте удобный шлем, который защищает от повреждений головы.
- Желательно также использовать специальные очки.
- Во время катания откажитесь от прослушивания музыки в наушниках, чтобы не отвлекаться от обстановки на дороге.
- Не превышайте скорость движения. Последняя зависит от опыта человека, состояния трассы.
- Прочно держитесь за руль руками, не отпуская его во избежание потери управления транспортным средством.
- Не садитесь вдвоем на велосипед, если его элементы не рассчитаны на такую нагрузку.
- Четко соблюдайте все правила дорожного движения, не нарушайте их.
- Не используйте предметы, свисающие с руля: они рискуют попасть в спицы, вызвать неконтролируемый поворот.
- Нельзя садиться на велосипед после употребления лекарств, оказывающих влияние на реакцию и координацию движений.
- Обращайте внимание на дорогу: из-за ям, рытвин, водосточных решеток нередко возникают опасные для здоровья и жизни ситуации.
Безопасность на автодорогах
Здесь следует быть особо внимательными. Помните, что велосипедистов можно легко не увидеть на дороге, они менее заметны, чем мотоциклисты и машины. Поэтому необходимо использовать габаритные огни, звонки, надевать специальную светоотражающую одежду. Еще важно уметь останавливать транспортное средство в любой момент.
Любите кататься в определенных локациях, но они расположены далеко от вашего дома? Сделайте ставку на безопасность – приобретите складной велосипед, который легко поместится в багажник машины и позволит насладиться комфортной ездой без необходимости рисковать. В сложенном виде его также можно перевозить в общественном транспорте.
Катание в дождливую погоду
По возможности избегайте перемещения на велосипеде во время ливня, его погружения в воду. Влага сокращает срок службы элементов транспортного средства, может даже выводить их из строя. Кроме того, в условиях повышенной влажности тормоза работают менее эффективно, ухудшается сцепление с поверхностью, что представляет опасность для человека. Да и видимость оставляет желать лучшего.
Эксперты напоминают, что необходимо систематически проверять велосипед на выявление следов нагрузок. Они могут вызвать непредвиденное разрушение средства, привести к потере управления и аварийным ситуациям. Только так вы можете быть уверены в абсолютной безопасности двухколесного друга, наслаждаться комфортной ездой в свое удовольствие!