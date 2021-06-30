Головний лікар київського «Динамо»: Бєсєдін вибув на півроку, у нього перелом та пошкодження зв’язок

У додатковий час Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру. Футболісту збірної Швеції за це дісталась червона картка.

Головний лікар київського «Динамо» Андрій Шморгун у коментарі офіційному клубному сайту розповів про результати МРТ-обстеження форварда Артема Бєсєдіна, який отримав травму в матчі за національну збірну України проти Швеції на Євро-2020.

— Артему Бєсєдіну було проведено МРТ-обстеження. На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму.

Зараз ми проводимо консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування. Термін відновлення — близько шести місяців.