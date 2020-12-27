Как пандемия заставила людей больше заниматься спортом

С момента начала пандемии коронавируса и введения разными странами карантинных ограничений, есть много признаков улучшения физической формы среди некоторых групп населения. Подскочили продажи велосипедов, огромным спросом стали пользоваться женские беговые кроссовки и в целом, одежда и аксессуары для бега. Например, в Нью-Йорке, некоторым пришлось три недели ждать спортивного оборудования, такого как гантели и гири.

О чем говорит статистика

Фитнес-трекер Myzone, который конвертирует тренировки в баллы в зависимости от интенсивности и продолжительности, обнаружил, что с апреля пользователи зарабатывают в среднем почти на 20% больше ежемесячных баллов по сравнению с годом ранее. Самый большой рост был в возрастной группе старше 55 лет.

Спортивная социальная сеть Strava, в которой около 70 миллионов человек записывают и делятся упражнениями, не дает полной разбивки по уровням активности на платформе, но говорит, что, например, количество бегущих лондонцев увеличилось на 61%, с апреля по июнь этого года по сравнению с годом ранее. Во всем мире количество людей, устанавливающих рекорды по бегу или велоспорту на определенной дистанции, за тот же период выросло на 50 процентов, что свидетельствует об улучшении физической формы населения планеты.

Популярный счетчик шагов и упражнений Fitbit, который также отслеживает частоту сердечных сокращений и режим сна, обнаружил, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя замедлилась в первые месяцы карантина по всей территории США, что является еще одним признаком улучшения физической формы населения (хотя эти достижения постепенно исчезали по мере ослабления карантинных ограничений).

Эксперты отмечают и переход к сосредоточению внимания на психологической пользе упражнений, а не только на их физических преимуществах.

Спасение в физической активности

Многие говорят, что например, бег стал для них спасательным кругом и возможностью вырваться из замкнутого круга работы и дома во время пандемии.

Главным стимулом, как считают специалисты, была возможность быть на свежем воздухе, это стало ключевым фактором изменения поведения для тех, кто раньше не проводил много времени, тренируясь на свежем воздухе.

Стремление людей к занятию физическими упражнениями также были вызваны осознанием возникших проблемами со здоровьем. Многие не придавали этому значения, но информация поступающая из разных стран, о том, что физически слабые даже молодые люди с большей вероятностью попадают в реанимацию, заставила их пересмотреть свои планы.

В социальной сети Strava изучили модели использования тренировок для людей старше 60 лет, еще одной группы высокого риска в условиях пандемии. Выяснилось к примеру, что в Великобритании и Ирландии эти пожилые пользователи были на 37% активнее с апреля по сентябрь этого года по сравнению с годом ранее. В глобальном масштабе рост активности среди лиц старше 60 лет составил почти 12 процентов.

Еще есть те, кто использовал пандемию, чтобы перестроить не только свою жизнь, но и жилище. Теперь, все чаще владельцы собственных домов, перепрофилируют уголок своего дома под спортзал. Как отмечают аналитики ритейла, расходы украинцев на домашнее оборудование для фитнеса и спортивную обувь и одежду значительно увеличились.