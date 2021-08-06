Капітан збірної України з карате Горуна добув ще одну «бронзу» Олімпійських ігор

У п’ятницю, 6 серпня, капітан збірної України з карате Станіслав Горуна слідом за своєю колегою Анжелікою Терлюгою приніс нашій команді медаль Олімпіади, ставши бронзовим призером Токіо-2020.

На першому етапі змагань з карате у ваговій категорії до 75 кг 10 учасників були розбиті на дві п’ятірки й за підсумками кругового турніру визначили півфіналістів. Наш чемпіон Європи Горуна на груповій стадії послідовно переміг японця Кена Нішимура (2:1) та американця Томаса Скотта (2:1), звів до нічиєї сутичку з угорцем Кароєм Габором Харшпатакі (0:0) та поступився в завершальному поєдинку Абдаллі Абделазізу з Єгипту (1:4).

Набравши 5 очок, львів’янин посів друге місце в групі та пробився до півфіналу, а заразом гарантував собі медаль Олімпіади в Токіо, оскільки в карате, як і в боксі, дуелі за третє місце не передбачені.

У боротьбі за путівку до фіналу 32-річний львів’янин зійшовся з дворазовим чемпіоном світу та п’ятиразовим (!) чемпіоном Європи 33-річним італійцем Луїджі Бузою. На жаль, перемогти титулованого суперника нашому співвітчизнику не вдалося. Станіслав активно почав поєдинок, але італієць провів успішну контратаку та повів у рахунку. Надалі, незважаючи на наполегливість Горуни, італійцю вдалося збільшити свою перевагу та довести поєдинок до перемоги — 3:0. // Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»