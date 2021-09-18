Львів’янин Віталій Вергелес став чемпіоном світу з веслування

Сьогодні, 18 вересня, на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное відбувся фінал у дисципліні каное-четвірка на дистанції 500 м. Першими її здолали українці з результатом 1.31,20.

Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

До складу четвірки входили волиняни Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, полтавчанин Тарас Міщук та львів‘янин Віталій Вергелес. Тренує Віталія Роман Бундз.

Український екіпаж випередив польський на 0,1 секунди.

Як повідомляє відділення НОК України у Львівській області, збірна України завоювала вже три золоті медалі на цьому чемпіонаті світу

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали найкращими на дистанції 500 метрів у змаганні каное-двійок.

А байдарка-четвірка у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна перемогла на дистанції 500 м, принісши синьо-жовтим третє “золото” чемпіонату світу. // Діло