Новий тренер і поля як у «Аякса» – Григорій Козловський готує футбольну революцію у Львові

Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський дав старт підготовці команди до сезону 2025/26, зібравши гравців після відпустки. У понеділок, 23 червня, він особисто представив футболістам нового головного тренера Івана Федика та його штаб, після чого команда одразу вийшла на перше тренування під керівництвом нового наставника.

Новий старт з Іваном Федиком

Після завершення відпустки «рухівці» зібралися на своїй базі, де їх очікувала важлива зустріч. Григорій Козловський офіційно представив команді нового головного тренера Івана Федика, який вже очолював «жовто-чорних» раніше.

Після представлення гравці одразу взялися до роботи. Перше тренування розпочалося з активації у тренажерному залі, а потім команда перемістилася на поле, де виконувала вказівки нового тренерського штабу. Цим самим було дано старт літнім підготовчим зборам.

Вже найближчої суботи, 28 червня, на «Рух» очікує перший іспит під керівництвом Івана Федика – контрольний матч проти «Агробізнеса».

«Ми ставимо перед собою амбітні цілі, і для їх досягнення потрібні рішучі кроки та професіонали, які живуть футболом. Іван Федик – саме такий спеціаліст. Він добре знайомий з філософією клубу, і я вірю, що разом з ним команда досягне нових вершин. Наше завдання – не просто грати у футбол, а й будувати систему, яка даватиме результат на роки вперед», – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський: «Рух» покладає великі надії на Федика та власну молодь у новому сезоні

Григорій Козловський поділився своїми очікуваннями від нового сезону та прокоментував призначення Івана Федика на посаду головного тренера. Засновник «Руху» висловив упевненість у потенціалі Федика, наголосивши, що тепер тренер має необхідний досвід.

«Коли вперше ми призначили Івана Федика на посаду головного тренера «Руху», то я казав, що це дуже талановитий молодий наставник і чи не єдиним його мінусом тоді була відсутність досвіду. Іван Зінонович має надзвичайний потенціал і я щиро вірю, що йому вдасться якнайкраще проявити себе у якості головного тренера першої команди, адже тепер у нього цей досвід є», – зазначив Григорій Козловський.

Також Григорій Козловський підкреслив, що «сила клубу – у вихованцях його Академії». Він зазначив, що кожне нове покоління молодих гравців є сильнішим за попереднє, і клуб готовий довіряти юним талантам, прагнучи виховувати якісних гравців, які матимуть попит на футбольному ринку.

Метою на сезон Козловський назвав боротьбу за місце в топ-6 чемпіонату, акцентуючи на важливості видовищного футболу.

Масштабні плани: Академія як крок у майбутнє світового футболу

Паралельно зі змінами у головній команді, Григорій Петрович Козловський анонсував безпрецедентні за масштабом плани з розбудови клубної інфраструктури. Йдеться про будівництво нової, ще більш сучасної Академії футболу «Рух», яка має перевершити навіть нинішню, що вже здобула визнання в Україні та Європі.

Інновації та «космічні» технології. Плани Григорія Козловського

Освіта європейського рівня. Окрім спортивної складової, величезну увагу буде приділено освіті. На території нової Академії планується відкриття філії престижної британської школи «British School». У ній зможуть навчатися близько 150 дітей у класах, де викладання вестиметься англійською мовою, що дасть вихованцям «Руху» не лише спортивну, а й мовну та культурну перевагу у майбутній кар’єрі.

Такі кроки свідчать про комплексний підхід Григорія Козловського до розвитку клубу, де виховання успішного футболіста нерозривно пов’язане зі становленням всебічно розвиненої особистості.