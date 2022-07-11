Почему букмекеры выигрывают у среднестатистического игрока

В футбол играют все, а выигрывают немцы. Наверняка, такую расхожую поговорку слышали многие. Особенно она была популярна в девяностых годах минувшего столетия, когда немецкий футбол диктовал мировую моду. Применительно к беттингу поговорку можно перефразировать следующим образом: «ставки делают все, а выигрывает букмекер».

Почему так происходит? Можно ли заработать на ставках на спорт? Что для этого надо?

Букмекер выигрывает у среднестатистического игрока по двум причинам. Причина первая – игра ведется на условиях букмекера, которые изначально прописаны в его пользу. Причина вторая – среднестатистический игрок делает ставки не профессионально. У любителя практически нет шансов, чтобы обыграть букмекера на «длинной дистанции».

Заработать на ставках на спорт можно, но сделать это сложно. Для этого надо профессионально заниматься беттингом. Что же делать остальным игрокам, которые по тем или иным причинам не имеют возможности профессионально заниматься ставками на спорт? Здесь на помощь придут специализированные ресурсы, которые предоставляют на бесплатной основе множество самой разнообразной обучающей и статистической информации. Сайт о ставках на спорт предоставит игроку реальную возможность на равных соревноваться с букмекером.

Маржа букмекера – основа его благополучия

Как уже было сказано, ставки на спорт в букмекерской конторе делаются по правилам, которые устанавливает букмекер. Если бы все было «по-честному», все букмекерские конторы уже давным-давно обанкротились, поскольку, при равных шансах рано или поздно одна из сторон проиграет все. Но, этого не происходит, поскольку существует маржа букмекера, официально «узаконенная» в правилах игры, с которыми игрок вынужден соглашаться при регистрации, в противном случае регистрацию нельзя будет пройти.

При помощи маржи букмекер недоплачивает игроку часть выигранных им денег, оставляя их у себя. Чем выше маржа, тем выше доход букмекера. Однако, при существующей высокой конкуренции на рынке беттинга букмекер не может устанавливать высокую маржу, поскольку клиенты уйдут. Более того, некоторые букмекерские конторы в попытках привлечь клиента на некоторые популярные события вообще убирают маржу. Это самые выгодные ставки с точки зрения их доходности.

«Козыри» игрока

У игрока имеется два серьезных «рычага», используя которые, он может нивелировать букмекерскую маржу. Первый «рычаг» — это возможность варьировать размер своей ставки. Второй «рычаг» — это игра на ошибочных коэффициентах, которые установил букмекер в своей линии.

Надо понимать, что букмекер ежедневно публикует десятки тысяч различных коэффициентов на многие спортивные события. Логично предположить, что какие-то из этих коэффициентов будут выставлены неправильно. Т.е., они не будут отражать действительные степени вероятности наступления того или иного события. Ничего удивительного в этом нет, поскольку линия современной букмекерской конторы, как правило, пишется специально разработанными программами, поскольку «вручную» обработать такой колоссальный объем информации невозможно.

Основные правила беттинга, которых следует придерживаться

Игрок должен неукоснительно соблюдать правила конкретной букмекерской конторы, дабы не давать ни малейшего повода букмекеру применить к нему штрафные санкции. А в случае с «плюсовыми» игроками букмекеры ищут любые легальные способы, чтобы усложнить жизнь беттору.

В обязательном порядке необходимо соблюдать игровую и финансовую дисциплину. Игра должна вестись в строгом соответствии с выбранной стратегией. Вносить изменения в разработанную стратегию необходимо только после тщательно проведенного анализа и по окончании выбранного периода.

Не имеет значения, в каком виде спорта игрок будет делать ставки или на какие спортивные события. Обязательное условие, чтобы игрок досконально знал ту область беттинга, в которой заключаются пари.

Ни в коем случае нельзя играть «ва-банк», поскольку такая практика рано или поздно приведет к полному проигрышу.