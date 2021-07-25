Шпажист Ігор Рейзлин добув другу «бронзу» України на Олімпіаді

Фехтувальник Ігор Рейзлин в битві за третє місце з титулованим італійцем полоскотав нерви уболівальникам, але вирвав свою дебютну нагороду

37-річний новачок Олімпійських ігор Рейзлин до останнього тримав в напрузі українців. Після програшу у півфіналі французу Ромена Канноне в сутичці за бронзову медаль українського шпажиста очікував сильний італієць Андреа Сантареллі – срібний призер Олімпіади-2016.

Старт вирішального бою у Ігоря знову не задався – 0:3. Але невелика перерва пійшла йому на користь – 4:4. Далі почалася боротьба нервів і міцніше вони виявилися в українця – 15:12. Це друга медаль України в Токіо після «бронзи» Дар’ї Білодід. І перша олімпійська нагорода незалежної України у чоловічій шпазі. // «Сьогодні»