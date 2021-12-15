Аліна Марущак виграла «золото» чемпіонату світу з важкої атлетики

Чинна чемпіонка Європи українка Аліна Марущак стала переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Марущак виграла «золото» у ваговій категорії до 81 кг, піднявши в сумі 248 кг (113+135).

«Срібло» та «бронзу» здобули представниці Колумбії та Республіки Корея.

Як повідомлялося, раніше бронзовою призеркою чемпіонату світу-2021 стала українка Світлана Самуляк (55 кг), а «золото» в ривку здобула Марія Гангур (59 кг).

Чемпіонат світу триватиме до 17 грудня. // Укрінформ