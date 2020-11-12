ТОП самых эффективных видов спорта для похудения

Залог стройной, подтянутой и красивой фигуры – это регулярные спортивные тренировки. С их помощью можно быстро и эффективно сбросить лишний вес.

Однако очень важно выбрать правильную спортивную дисциплину, которая будет направлена на сжигание жировых отложений, отмечает эксперт представляющий известный столичный фитнес-клуб МТА.

Кардио-тренировка

Известно, что лучшими жиросжигателями являются кардиотренировки. Под ними подразумевается бег, езда на велосипеде, занятия на различных кардиотренажерах. Во время тренировки организм перерабатывает потребленные в течение дня углеводы. Однако они откладываются не на боках в виде лишних килограммов, а запасаются в виде гликогена в мышцах. Поэтому для быстрого похудении специалисты рекомендует записаться в фитнес-клуб.

Скандинавская ходьба

Не всегда состояние здоровья позволяет заниматься активными видами спорта. Но если при этом нужно похудеть, отлично подойдет скандинавская ходьба. При ней задействуются мышцы ног, плечевого пояса и пресса, то есть практически все группы мышц. Согласно проведенным исследованиям, при скандинавской ходьбе жир сжигается гораздо эффективнее, чем при беге.

Большой теннис

Большой теннис — это отличный способ весело и интересно провести время, который, ко всему прочему, поможет быстро прийти в хорошую физическую форму. По сути, игра в теннис — это кардиотренировка. Игроку приходится бегать на корте, делать выпады, размахивать ракеткой, прыгать.

Но в большом теннисе есть не только динамические нагрузки. В нем также присутствует статика. Поэтому он позволяет проработать отдельные группы мышц и приобрести рельеф. Хорошо прокачивается пресс, руки, ноги, шея.

Заниматься большим теннисом в Киеве можно в Международной Теннисной Академии. Тренировки проходят на профессиональных кортах. В распоряжении игроков все необходимое снаряжение и опытные тренеры.

Кроссфит

Людям с хорошей физической подготовкой отлично подойдут занятия по кроссфиту. Это круговая тренировка, при которой задействуются все группы мышц. Она проходит в интенсивном режиме, такой темп сможет выдержать далеко не каждый человек. Однако результат того стоит.

Плавание

Тренировки по плаванию не только доставляют удовольствие, но и помогают добиться идеальной фигуры. Не стоит ждать мгновенного эффекта, однако спустя несколько месяцев можно заметить, как тело значительно преобразилось. Уйдут лишние килограммы и жир в проблемных зонах, появится рельеф мышц, тело станет более подтянутым и упругим.

Преимущество тренировок по плаванию заключается в том, что они являются наименее травматичными. Они практически не имеют противопоказаний и подходят людям со слабым здоровьем.