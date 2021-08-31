Украинские пловцы взяли еще два «золота» Паралимпиады

Пловцы Андрей Трусов и Максим Крипак завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. На этот раз в заплыве на 50 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

«Андрей Трусов — победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7», — говорится в сообщении. Также сообщается, что еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, вторым стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано.