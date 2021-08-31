Украинские пловцы взяли еще два «золота» Паралимпиады
Пловцы Андрей Трусов и Максим Крипак завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде-2020 в Токио
Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. На этот раз в заплыве на 50 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
«Андрей Трусов — победитель мужского заплыва на 50 метров вольным стилем S7», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще один украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую медаль, вторым стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано.
Напомним, накануне Трусов стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине.
***
Украинский пловец Максим Крипак завоевал вторую золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио. Он был быстрее всех на 100-метровке баттерфляем, вдобавок установив новый мировой рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
«Еще один мировой рекорд. Максим Крипак выиграл мужской 100-метровый заплыв баттерфляем в категории S10», — говорится в сообщении.
Второе место в его заплыве занял итальянец Стефано Раймонди, третье — американец Кол Пирс.
Напомним, ранее Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.