В России разгром на Евро-2020 от датчан объяснили «ярким примером двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена»

Вчера Футболисты сборной России в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы проиграли с крупным счетом команде Дании и завершили выступление на турнире. Датчане в Копенгагене разгромили команду Станислава Черчесова со счетом 4:1. Счет в параллельном матче, где играли сборные Бельгии и Финляндии, вынудил сборную РФ покинуть чемпионат Европы.

Российские официальные СМИ не преминули обвинить власти принимающей страны в русофобии.

Вот как описывает поражение сборной РФ российское информационное агентство «РИА Новости»:

«Накаленная до предела атмосфера на стадионе «Паркен» превратила чашу арены в бурлящий котел. И потом скажите, что северный датский народ обладает хладнокровием – морально «гасить» гостей они начали уже за час до стартового свистка. А если вспомнить, с какой самоуверенностью футболисты говорили перед матчем о своей уже лежащей в кармане победе и билете в первый раунд плей-офф ЕВРО-2020, можно не сомневаться, что всё это делалось с одной целью – психологически дестабилизировать гостевую сборную. Которая, ко всему прочему, осталась, по сути, без поддержки болельщиков.

Власти Дании в рамках борьбы с коронавирусом закрыли границы для иностранцев, в том числе и для россиян. Туда смогли добраться только соотечественники, проживающие в Евросоюзе или Дании, и на трибуны «Паркена» попали от силы человек сто. И этому взводу пришлось воевать в голосовом сражении против 25-тысячной орды. Стоит отметить, что россияне, приехавшие из Италии, Испании, Германии, Франции, а также добравшиеся до Копенгагена через страны ЕС из России, достойно показали себя перед игрой. На одной из улиц, примыкающих к стадиону, они устроили проход с триколором, баннером «Здесь нас мало, дома – миллионы!», исполнили гимн и заслужили аплодисменты от местных.

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Ложку дегтя в потрясающую атмосферу на стадионе добавили всё те же датские болельщики. Освистали выходящих россиян на разминку – раз. Освистали объявление состава сборной России – два. Освистали (пусть и быстро умолкли) гимн Российской Федерации – три. Возможно, присутствующий на игре посол России в Дании Владимир Барбин выразит осуждение подобному оскорбительному поведению принимающей стороны. Ранее, 17 июня, в заявлении на сайте посольства России в Дании углядели «дискриминацию налицо» в отказе пустить российских болельщиков в страну, и назвали эту ситуацию «ярким примером двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена».