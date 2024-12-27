WADA офіційно виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справі

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) офіційно завершило розслідування діяльності Національного антидопінгового центру (НАДЦ) у рамках операції “Геркулес”.

Про це повідомляє mms.gov.ua.

Повідомляється, що НАДЦ відновив довіру з боку WADA, а також усі свої повноваження.

Нагадаємо, у 2019 році WADA розпочало операцію “Геркулес”, а в жовтні 2021-го року WADA представило звіт, в якому Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) було звинувачено у порушенні міжнародних стандартів тестування спортсменів, заздалегідь попереджаючи їх про проведення перевірок.

Пізніше повномасштабна війна в Україні завадила НАДЦ своєчасно виправити невідповідності. // Дзеркало тижня