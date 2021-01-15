Знаменитый российский боксер попался на допинге

Экс-чемпион мира Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест перед боем.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает BoxingScene.

30 января Ковалев должен был встретиться в ринге с боксером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. Однако в пробе россиянина от 30 декабря было обнаружено запрещенное вещество — синтетический тестостерон.

Команда Ковалева будет требовать вскрытия пробы «Б».

«Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы договорились о том, чтобы проверить его пищевые добавки, а также просим WADA проверить его пробу «Б», — сказала промоутер боксера Кэти Дува.

Бой Ковалев — Меликузиев теперь, скорее всего, будет отменен. // УНИАН