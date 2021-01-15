Знаменитый российский боксер попался на допинге
Экс-чемпион мира Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест перед боем.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест.
Об этом сообщает BoxingScene.
30 января Ковалев должен был встретиться в ринге с боксером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. Однако в пробе россиянина от 30 декабря было обнаружено запрещенное вещество — синтетический тестостерон.
Команда Ковалева будет требовать вскрытия пробы «Б».
«Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы договорились о том, чтобы проверить его пищевые добавки, а также просим WADA проверить его пробу «Б», — сказала промоутер боксера Кэти Дува.
Бой Ковалев — Меликузиев теперь, скорее всего, будет отменен. // УНИАНTweet