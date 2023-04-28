12 років за ґратами проведуть ще троє бойовиків, які воювали проти Сил оборони під Бахмутом (фото)

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій «л/днр».

Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу зс рф. У лавах агресора вони брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави.

Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута і Авдіївки.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми.

Одним із засуджених є навідник-оператор танка «3-ї окремої мотострілецької бригади «Беркут» із позивним «Светляк». Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти.

У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Втім, на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.

Крім того, реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі «народної міліції лнр». Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні ˗ був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором «міністерства оборони днр». Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

​ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

​ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України