Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: голова ОВА показав наслідки (фото)

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух показав фото наслідків ракетного удару по підприємству в Запоріжжі.

«Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі. Більш детальна інформація згодом», – написав Старух.

Голова ОВА зазначив, що дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі Запоріжжя. Внаслідок удару російських окупантів виникла пожежа.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Запоріжжю є семеро поранених. // УНН