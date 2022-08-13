223 прильоти: за день окупанти здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини

Сьогодні за день окупанти здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти”, – повідомив він.

Живицький зазначив, що втрат серед людей немає, але знову є руйнування та поранена худоба. Він зазначив, що був обстріл Новослобідської громади, зокрема по околицях с. Манухівка – пошкоджено лінію електропередач, частина села без електропостачання. Він повідомив, що в результаті обстрілу поранено теля, яке паслось на полі.

Нагадаємо, СБУ затримала двох агентів РФ на Сумщині. Двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначили в СБУ, зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ. // УНІАН