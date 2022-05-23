24 населені пункти звільнили на Харківщині Збройні Сили України, — Залужний

На Харківщині українські бійці звільнили 24 населені пункти. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних Сил України кладуть край злочинам російської федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових.

На Харківщині звільнено 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них — 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним — водою, їжею, одягом.

Наш обовʼязок — захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо.

Разом до Перемоги!», — підкреслив Залужний.