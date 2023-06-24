4 загиблих та 5 поранених, серед яких неповнолітній: поліція документує наслідки російських обстрілів Херсонщини

Російські війська завдали чергового масованого удару по Бериславському, Каховському та Херсонському районах, місту Херсон та передмістю. Мирне населення атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, авіації та БПЛА.

Під авіаційним ворожим вогнем перебували смт Козацьке та с.Веселе Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено щонайменше 13 будинків. Того ж дня селище Веселе росіяни обстріляли з міномета, загинув 66-річний місцевий житель, його 58-річна співмешканка поранена.

У Херсоні армія рф атакувала житлові квартали, снаряди поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки, у транспортне підприємство, в результаті чого троє працівників загинули, троє отримали поранення, у них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, множинні осколкові поранення. Пошкоджено комунальний транспорт.

У смт Антонівка під час артилерійського обстрілу пошкоджено дах літньої кухні та отримав контузію 17-річний хлопець, загрози його життю немає.

На місцях обстрілів працювали поліцейські, надзвичайники та медики, які допомагали постраждалим, фіксували всі наслідки атак, щоб максимально зібрати доказову базу звірств росії. Профільні служби діяли оперативно, робили все для того, щоб максимально забезпечити безпеку людей, адже окупанти вичікують моменти після масованих атак для обстрілу вже слідчо-оперативних груп, бригад «швидкої» та рятувальників.

За минулу добу поліція відреагувала на 767 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 19 кримінальних проваджень за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області