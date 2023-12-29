8 постраждалих, серед яких дитина, внаслідок російського удару по приватному сектору Сміли на Черкащині

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 грудня 2023 року близько 14:46 збройні сили рф завдали удар крилатими ракетами, попередньо типу Х-22, по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, постраждало 8 людей, серед яких 15-річна дитина. Наразі одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

Унаслідок російського ракетного обстрілу попередньо пошкоджено 51 житловий будинок.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

На місці події працюють прокурори, слідчі та оперативники СБУ та ГУНП Черкаської області, вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС Черкаської області.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Черкаській області.

Офіс Генпрокурора