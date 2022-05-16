Протягом 15 травня російські воєнні злочинці обстріляли 38 населених пунктів на сході України

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Неспроможні подолати українських воїнів у чесному бою російські покидьки продовжують обстріли мирних населених пунктів Донеччини і Луганщини, руйнують житлові будинки, цивільну інфраструктуру, залякують і убивають жінок та дітей.

Протягом минулої доби, 15 травня, воєнні злочинці російських терористичних військ обстріляли 38 населених пунктів на сході України.

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◼ Під обстрілами рашистів загинуло троє людей, тіла ще трьох чоловіків виявлено під завалами Сіверського ліцею. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 24 мирних жителі.
▲ Ворог пошкодив 77 об’єктів, серед яких 61 житловий будинок. Також руйнувань зазнали:
• багатопрофільна лікарня (м. Сєвєродонецьк; зазнали поранень 9 осіб)
• середня школа (м. Дружківка, Краматорський район)
• середня школа (м. Сєвєродонецьк)
• вище професійне училище (м. Сєвєродонецьк)
• мечеть (м. Бахмут)
• сільськогосподарський склад (м. Соледар, Бахмутський район)
• продовольчий магазин (м. Торецьк)
• фенольний завод (смт Нью-Йорк, Бахмутський район; стався витік _нетоксичної_ речовини)
• автомобільний міст через р. Борова (м. Сєвєродонецьк)
• кафе (м. Залізне, Бахмутський район)
🔥 Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 6 пожеж.
🚩 У місті Мирноград, Покровський район, піротехніками виявлена пластикова вибухова речовина. Бережіть своє життя! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.
✅ За минулу добу з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 257 людей.
💥 Обстріли населених пунктів
🇺🇦 Донецька область:
Маріуполь, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Соледар, Микільське, Мар’їнка, Красногорівка, Кам’янка, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське, Дронівка, Озерне, Олександрівка, Ставки, Ямпіль, Богородичне, Новоселівка, Солодке, Новомихайлівка.
🇺🇦 Луганська область:
Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Катеринівка, Білогорівка, Золоте, Гірське, Попасна, Комишуваха, Тошківка, Щедрищеве, Устинівка.
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