Протягом 15 травня російські воєнні злочинці обстріляли 38 населених пунктів на сході України
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Неспроможні подолати українських воїнів у чесному бою російські покидьки продовжують обстріли мирних населених пунктів Донеччини і Луганщини, руйнують житлові будинки, цивільну інфраструктуру, залякують і убивають жінок та дітей.
Протягом минулої доби, 15 травня, воєнні злочинці російських терористичних військ обстріляли 38 населених пунктів на сході України.
Під обстрілами рашистів загинуло троє людей, тіла ще трьох чоловіків виявлено під завалами Сіверського ліцею. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 24 мирних жителі.
▲ Ворог пошкодив 77 об’єктів, серед яких 61 житловий будинок. Також руйнувань зазнали:
• багатопрофільна лікарня (м. Сєвєродонецьк; зазнали поранень 9 осіб)
• середня школа (м. Дружківка, Краматорський район)
• середня школа (м. Сєвєродонецьк)
• вище професійне училище (м. Сєвєродонецьк)
• мечеть (м. Бахмут)
• сільськогосподарський склад (м. Соледар, Бахмутський район)
• автомобільний міст через р. Борова (м. Сєвєродонецьк)
• кафе (м. Залізне, Бахмутський район)
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