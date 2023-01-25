Адміністрація Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams, – Bloomberg

Агентство посилається на слова двох посадовців.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams.

Про це повідомив у Twitter акредитований у Білому домі журналіст Bloomberg Джордан Фабіан із посиланням на двох чиновників.

За даними Bloomberg, 31 танк M1 Abrams буде передано Україні в рамках угоди на $400 млн.

О 12.00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом) Байден виступить з спеціальним зверненням щодо допомоги Україні.