Адвокат перерахував випадки, в яких вручення повістки незаконне (відео)

Він порадив під час вручення повістки ретельно перевіряти сам текст документа.

В Україні триває мобілізація, отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років. З 30 грудня український уряд затвердив новий порядок військового обліку призовників. Напередодні влада Києва не заперечила, що повістки можуть роздавати й у метро.

Тож в ефірі “Сніданку з 1+1” адвокат Андрій Новак пояснив, що порядок вручення повісток в Україні регламентований, хоч і має певні “пробіли”. Так, він наголосив, що, наприклад, саджати людину до авто й везти до військкомату, навіть у супроводі правоохоронних органів, – протизаконно. Тобто вручити повістку на вулиці – законно, змушувати й везти одразу до військкомату – ні.

У разі ухилення від мобілізації заборонено везти людину до військкомату примусово, натомість до поліцейського відділку для складання протоколу – ні, додає адвокат. Також можуть відкрити кримінальне провадження, якщо людина пройшла медкомісію й отримала виклик на виїзд до місця служби.

Також Новак наголосив, що видача повістки в Україні через “Дію” неможлива, тому що потрібен підпис отримувача як підтвердження про отримання. Крім того, людина може просто видалити застосунок.

Адвокат Андрій Новак звернув увагу на те, що отримання повістки не означає негайне відправлення людини в гарячу точку чи в будь-яке інше місце несення служби:

“Отримання повістки насамперед – це для актуалізації даних у центрах комплектування”.

Адвокат пояснив, у якому випадку видача повістки незаконна

Незаконно передавати повістку через родичів. Її мають вручити особисто людині.

Отримання такого документа через порушення комендантської години – спірне питання, наголосив адвокат.

Не можна клеїти повістки на дверях, кидати у поштові скриньки. Це – незаконно.

Видавати повістки на блокпостах, у кафе, в метро, у ТЦ – цілком ймовірно у сьогоднішніх реаліях, наголосив Новак.

Отримати повістку телефоном або через смс – незаконно.

Якщо людина відмовляється отримати повістку, працівники військкомату складають акт відмови за участю двох свідків, передають цю інформацію до центру комплектування. А далі на таку особу може бути накладена адмінвідповідальність.

Хто може видавати повістки – відповідь адвоката:

Співробітники центрів комплектування

Роботодавець

Керівники навчальних закладів

Представники органів місцевого самоврядування

Новак порадив під час вручення повістки ретельно перевіряти сам текст документа. Важливо, щоб на момент вручення всі дані вже були заповнені, щоб були підпис й печатка керівника центру комплектування.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні, ним передбачено низку нововведень. Про це свідчить ухвалена ще 30 грудня 2022 року постанова під № 1487. Документ було оприлюднено 3 січня 2023-го. // УНІАН