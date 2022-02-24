В ЗСУ опублікували відео удару Байрактарами по росІйським танкам
Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено. Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої. Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків.
Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога. Також в ЗСУ опублікували відео удару Байрактарами по росІйським танкам.
ВІДЕО ЗНИЩЕНННЯ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ Bayraktar TB2https://t.co/hnqTIPYINe pic.twitter.com/c7In17bT6B
— ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 24, 2022