Anonymous заявили, що атакували сервери Росавіації та знищили близько 65 терабайт даних

Хакерське угрупування Anonymous здійснило кібернапад на інфраструктуру Федерального агентства повітряного транспорту РФ. З їхніх серверів видалили документи на близько 65 терабайтів даних.

Про це повідомили хакери в Twitter.

Знищені документи містили файли, реєстраційні дані повітряних суден та пошту. Хакери додали, що вони їх видалили так, щоб позбавити можливості резервного копіювання. Офіційний сайт установи також не працює.

За даними брюссельського видання Aviation24.be, атака відбулася через неякісне виконання договірних зобов’язань. Це стосується компанії ТОВ “ІнфАвіа”, що експлуатує IT-інфраструктуру Росавіації.

Видання стверджує, що прокуратура та ФСБ РФ зі суботи шукають резервні копії документів Росавіації. Раніше зазначалося, що резервних копій немає. Річ у тому, що Мінфін РФ не виділив на них кошти.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

— Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022