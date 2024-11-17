Байден санкціонував перше використання Україною ракет ATACMS дальнього радіусу дії для нанесення ударів по території Росії

Президент США Джо Байден дозволив Силам оборони України використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії, стверджує видання NYT із посиланням на джерела.

«За словами чиновників, спочатку зброю, найімовірніше, буде використано проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході Росії.

За словами офіційних осіб, дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), було отримано у відповідь на несподіване рішення Росії задіяти в бойових діях північнокорейські війська.

Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Цей вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України.