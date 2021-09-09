Боевики обстреливают железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничили

Сегодня около 8: 00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

«Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытие», — говорится в сообщении. До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и №6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничено до станции Фенольная. «Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации», — отметили в УЗ.