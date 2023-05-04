БПЛА збитий над Києвом виявився українським “Байрактаром”

4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних Сил ЗС України.

“Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль було знищено. Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються.

Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.” – зазначається у повідомленні.