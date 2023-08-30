Бухту окупованого рашистами Севастополя атакували надводні дрони (відео)

В окупованому Криму, знову чутно вибухи та стрільбу, місцеві мешканці кажуть що це повʼязано з атакою на севастопольську бухту, це підтверджує й окупаційна адміністрація міста Севастополя.

“У районі Севастопольської бухти за попередньою інформацією сили ППДО відбивають атаки безпілотників з моря. Усі сили і служби перебувають у стані бойової готовності”, – заяввляють окупаційні власті Севастополя.

Раніше були атаковані військовий аеродром у Пскові, військові обʼєкти у Брянську, Тулі, Орлі.